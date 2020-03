Amanda Bynes JUŻ ZERWAŁA z narzeczonym! Była zaręczona 3 tygodnie...

Amanda Bynes to idealny przykład na to, że show biznes nie jest łaskawy dla dziecięcych aktorów. Bynes rozpoczęła karierę w wieku zaledwie 13 lat, a jako nastolatka wystąpiła w kilkunastu filmach i serialach, co szybko przyniosło jej popularność. Niestety wraz z rozpoznawalnością przyszły problemy z używkami, a gwiazda w pewnym momencie musiała całkowicie wycofać się ze świata mediów ze względu na słabe zdrowie psychiczne.





Choć ostatnie lata to dla Amandy głównie kolejne afery i skandale, to w pewnym momencie wydawało się, że najgorsze gwiazda ma już za sobą. Niestety wkrótce musiała kolejny raz wycofać się z mediów, co później ponownie tłumaczyła chorobą dwubiegunową, schizofrenią i uzależnieniem od narkotyków. W lutym Bynes nieoczekiwanie zaliczyła kolejny powrót, tym razem z narzeczonym u boku, z którym planowała wspólną przyszłość.





Zobacz: Amanda Bynes wyszła z zakładu psychiatrycznego i CHCE WZIĄĆ ŚLUB. Jej rodzice protestują





Niedawno gwiazda obwieściła swoim fanom, że zaręczyła się z niejakim Paulem Michaelem, którego poznała na spotkaniach AA. Amanda pochwaliła się nawet pierścionkiem zaręczynowym za 49 dolarów, który dostała od bezrobotnego ukochanego.