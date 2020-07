Andrzej Duda o córce: "Do dzisiaj mamy RÓŻNE ZDANIA w wielu sprawach"

Duda, chyba po to, by pokazać, że naprawdę ma własne zdanie, w ostatnich tygodniach kampanii wyborczej skupił się dość nieoczekiwanie na temacie zagrożenia, jakie ma stanowić dla Polaków tajemnicza "ideologia LGBT" . Słowa prezydenta uruchomiły lawinę obelżywych wypowiedzi innych prawicowych polityków, którym Duda najwyraźniej dodał swoim zachowaniem śmiałości .

Wybory 2020. Ryszard Kalisz o ułaskawieniu pedofila przez Andrzeja Dudę: PiS ma dwa oblicza

Myślę, że kiedy mówię o "salonie warszawki", to opinia społeczna w Polsce raczej dokładnie wie, co ja mam na myśli, że jest taka grupka różnego rodzaju celebrytów z różnych środowisk, którzy właśnie tę elitę "salonu warszawki" stanowią - powiedział prezydent. Dlatego użyłem właśnie takiego sformułowania tzw. warszawki. W Warszawie i wielkich miastach każdy wie, co to znaczy tzw. warszawka