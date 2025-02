Andziaks ekscytuje się lotem do Dubaju w pierwszej klasie: "Pani nalała mi Dom Perignon za TYSIĄC ZŁOTYCH"

Andziaks to znana influencerka i youtuberka, która zasłynęła za sprawą swojego wystawnego stylu życia. Relacjonowanie luksusowych zakupów i egzotycznych wakacji przysporzyło jej ponad milion obserwujących na Instagramie i drugie tyle subskrybentów w serwisie YouTube. Ostatnie tygodnie 28-latka spędziła z rodziną w Dubaju. Głośnym echem w mediach odbił się jej shopping w butiku Dior oraz relacja z tamtejszego zoo.

Niestety żona Luki zmuszona była przerwać ekskluzywny wywczas w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Angelika wpadła na dwa dni do Warszawy i po załatwieniu spraw wróciła do rodziny. W jedną stronę leciała w klasie biznes, zaś w drugą postanowiła pójść o krok dalej i zdecydowała się na "first class". Wszystko oczywiście pokazała w filmie, który pojawił się na jej kanale. W związku z tym, że był to jej pierwszy raz, celebrytka nie kryła podniecenia.

Lecę Emirates pierwszą klasą. Bardzo jestem podekscytowana, bo zawsze mi się marzył taki lot. No i stwierdziłam, że to jest ten czas, kiedy mogę sobie na to pozwolić - powiedziała na początku relacjonowania lotu w luksusach.

Przyjaciółka Oli Nowak skrzętnie pokazywała wszystko, czego doświadczała na pokładzie.

Dostałam kapcie, opaskę na oczy i piżamę. Mnie się to po prostu w głowie nie mieści, że ja tutaj jestem. To wygląda wszystko tak ekscytująco. To będzie po prostu dla mnie jedno wielkie doświadczenie - mówiła, rozsiadając się na swoim odgrodzonym od reszty pasażerów miejscu.

Mimo że Trochonowicz miała w planie stronić od napojów wysokoprocentowych, gdy zobaczyła szampana za tysiąc złotych, zmieniła zdanie.

Pani przed chwileczką nalała mi szampana. I tak jak w klasie biznes, szampan, który był nalewany, no to był taki szampan, powiedzmy, standardowy, mieszczący się w kwocie chyba 300 coś złotych. Tak teraz pani nalała mi Dom Perignon, który kosztuje tysiąc złotych. Tak sobie już postanowiłam, że w tę stronę do Dubaju nie będę już pić alkoholu, bo ostatnio lekko zaszalałam w tym biznesie. Ale jak jestem tutaj, to aż żal po prostu z tego wszystkiego nie skorzystać - słyszymy na filmie.

Mama Charlotte Elizabeth zaznaczyła, że zamierza w pełni wykorzystać czas podczas ekskluzywnego lotu.

Nie mam absolutnie w planie pójść dzisiaj spać tutaj. Będę eksplorować, doświadczać wszystkiego i się tym cieszyć. Jakie to jest super! Ktoś powie, dziewczyno, lecisz tylko samolotem. A dla mnie to jest tak świetne doświadczenie. To jest po prostu bardzo motywujące i daje nam takiego kopniaka, że tak właśnie chciałabym żyć - ekscytowała się.

Andziaks pokazała swoim obserwatorom wnętrze kosmetyczki z produktami Bulgari, wypełniony po same brzegi barek oraz menu.

Kawior - w to na pewno idę - powiedziała zadowolona, czytając kartę dań.

Pod koniec podróży podsumowała lot w pierwszej klasie.

Wyobraźcie sobie, że spędzacie kilkanaście godzin w ekonomii, a kilkanaście w takich warunkach. To jest po prostu, wiecie, sama przyjemność. Nie chcę się wysiadać. Mam popcorn, mam chipsy, mam szampana, mam "Harry'ego Pottera". Mam bardzo wygodne łóżko. Totalnie różni się od tego z biznesu - zachwycała się, leżąc w pościeli.

Wystawna podróż słono ją kosztowała. Cena biletu w pierwszej klasie liniami Emirates na trasie z Polski do Dubaju to koszt ponad 20 tysięcy złotych w jedną stronę. Co ciekawe, w cenę biletu wchodzą m.in. usługa prywatnego kierowcy odwożącego z lotniska do hotelu oraz dostęp do ekskluzywnej poczekalni na lotnisku. Influencerka kilkukrotnie zaznaczyła, że leciała mniejszym typem samolotu. Na pokładzie większego dostępny jest również bar koktajlowy czy spa z prysznicem. Angelika zapowiedziała, że zamierza podróżować tym większym modelem statku powietrznego jeszcze w tym roku.

Jesteście pod wrażeniem?

