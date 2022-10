Andziaks i Luka KUPILI DOM! "My mamy tak, że co sobie nie postanowimy, to zawsze to sobie WYMARZYMY" (FOTO)

Monika 12 min. temu zgłoś do moderacji 12 0 Odpowiedz

Ja do dzisiaj nie mam profilowego na swoich SM, bo to dla mnie za dużo i mam tam zdjęcie kota. Nie wrzucam żadnych zdjęć, bo to jednak internet i nie wiadomo co się może zdarzyć. W tym czasie moja równolatka obdziera się w internecie z całej swojej intymności (poród córki, balangi, syf na chacie, filmik ze striptizerką dla narzeczonego) i właśnie kupiła dom za kilka baniek. Ja za to mieszkam w pokomunistycznym bloku. To ja jestem jakaś zaburzona czy to jednak świat oszalał?