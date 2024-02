Aneta Glam oprowadza fanów po łodzi tuż przed rejsem z mężem-multimilionerem. "To jest TAKIE DUŻE, że wygląda jak klub nocny" (ZDJĘCIA)

Aneta Glam zaistniała w świadomości Polaków jako jedna z bohaterek reality show "Żony Miami", zaś ostatnio mówi się o niej głównie w kontekście jej udziału w "Królowej przetrwania". Celebrytka wiedzie bajkowe życie na Florydzie u boku wieloletniego partnera-miliardera, George'a Wallnera i ochoczo dokumentuje opływającą w luksusy codzienność na Instagramie. W ostatnich dniach obserwatorzy Glam mogli na przykład podziwiać na jej profilu relacje z walentynkowej podróży na Hawaje, w którą ta udała się wraz z ukochanym.

W czwartek Aneta Glam przemówiła do fanów z balkonu luksusowego hotelu w Honolulu. Celebrytka poinformowała wówczas, iż wkrótce opuści kurort, by dołączyć do partnera przebywającego na pokładzie należącej do nich łodzi. Jak zdradziła, wraz z George'em szykują się do wypłynięcia w kilkutygodniowy rejs po Hawajach. Choć Glam przyznała, że jak łódź cumuje w "porcie warsztatowym" i wciąż jest na niej "dużo do zrobienia", i tak zdecydowała się na przeprowadzkę. Jak zaznaczyła, woli być na miejscu i pomóc w organizacji, planuje też wybrać się na zakupy, by zaopatrzyć pokładową spiżarnię w wegańskie produkty.

Będziemy pływać przez kilka tygodni i nie będziemy mieć dostępu w ogóle do sklepów spożywczych przez parę tygodni. Więc muszę mieć pewność, że mam wszystko, czego potrzebuję i że nie będę musiała jeść jakichś surowych jaj, żeby przetrwać, tylko będę miała moje wszystkie ciecierzyce, soczewice, fasolki i tak dalej - wyliczała.

Niedługo później celebrytka udała się do portu, w którym do soboty będzie cumowała jej łódź. "Żona Miami" nie zapomniała rzecz jasna zaprezentować fanom ujęć okazałego, liczącego kilka pięter katamaranu. Po chwili zaprosiła też obserwatorów na wirtualną wycieczkę po jego wnętrzach. Najpierw celebrytka pokazała fanom przestronne pomieszczenie, w którym znajduje się kuchnia, jadalnia oraz przestrzeń do relaksu. W pokładowym salonie znalazło się miejsce m.in. na zestaw wypoczynkowy, sporych rozmiarów telewizor, biuro oraz bieżnię. Następnie Glam zaprowadziła fanów na wyższe piętro i pokazała im sterownię, w której dodatkowo zaaranżowano biura jej partnera oraz jego syna, Roberta. Jak zdradziła celebrytka, potomek George'a również będzie towarzyszył im podczas rejsu.

Po chwili Aneta Glam zaprosiła fanów do kabiny, którą będzie dzielić wraz z partnerem. W jej wnętrzu znalazło się m.in. podwójne łóżko i telewizor. Para może także cieszyć się osobnymi łazienkami i toaletami, oddzielonymi od siebie wspólnym prysznicem. Po wyjściu z sypialni przyszła pora na wizytę na wyższej kondygnacji łodzi, na której znajduje się taras oraz bar. Glam nie ukrywała, że podczas rejsu planuje spędzać w tym miejscu sporo czasu.

To jest takie duże, że wygląda jak klub nocny albo dzienny, jak beach club. (...) Uwielbiam ten bar, będzie dużo relacji z tego baru w czasie naszej podróży i dużo relacji też będzie z mojego drugiego ulubionego miejsca, czyli z jacuzzi - powiedziała.

Po chwili pokazywania malowniczych widoków z pokładu Glam powróciła do wirtualnej wycieczki. "Żona Miami" pokazała m.in. tył łodzi oraz taras, na którym najczęściej zdarza jej się kolacje śniadania. Uwieczniła też na nagraniu ruchomą platformę i stojącą na niej motorówkę, a także położone niżej "platformy do wskakiwania do wody". Po wycieczce celebrytka zabrała się za rozpakowywanie bagaży. Po wycieczce Glam przystąpiła do rozpakowywania bagaży. Wcześniej celebrytka zdradziła, że w podróż zabrała aż dwie walizki fatałaszków, na szczęście jednak nie zabrakło jej raczej miejsca do ich przechowywania. Zarówno Glam, jak i jej partner na pokładzie mają do dyspozycji sporych rozmiarów szafy. Celebrytka ulokowała też swoje ubrania w kilku szufladach - na same kostiumy kąpielowe przeznaczyła aż trzy.