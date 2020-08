Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan spacerują po Warszawie

Radzislaw 13 min. temu zgłoś do moderacji 14 0 Odpowiedz

To nie hejt, przepraszam, moje osobiste odczucia, ale on jest tak koszmarnie nieatrakcyjny... Ulizane, sztuczne wlosy i wstrętna zeby,ziemista, niezdrowa cera, wciśnięty w przebranie. Do tego po wątpliwej "karierze" pilkarza nic nie zrobił, tylko prowadza się i żyje z ustawek, Instagrama i innych pomysłów żony.