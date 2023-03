Anioł i demon na ściance: Justyna Gradek i Magdalena Lubacz OLŚNIEWAJĄ WDZIĘKAMI... Dan Brown już je widział? (ZDJĘCIA)

Od ostatniego wspólnego wyjścia tych dwóch kreatorek smaku i stylu minęło już dobre pół roku. Fani zaczęli niepokoić się, że do ponownego zejścia dynamicznego duetu może już nigdy nie dojść. Los się jednak do nas uśmiechnął. Justyna Gradek i "lady" Magdalena Lubacz zostały pojednane na środowym pokazie duetu projektantów Bikowski i Prochacki. Jakby to powiedzieli Anglicy: the world is healing.