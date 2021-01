Anna Grochowska - wschodząca gwiazda TVP, była Miss Foto i szczęśliwa mama (ZDJĘCIA)

Anna Bogusiewicz-Grochowska to prezenterka TVP Info, związana jest ze stacją już od kilku lat. Początkowo 34-latka była redaktorką w Wiadomościach, ostatnio jej kariera znacznie przyspieszyła. Widzowie mogą kojarzyć Grochowską z porannych programów TVP Info, współprowadzonych z Karolem Gnatem. Obecnie prezenterka spełnia się też jako gospodyni popołudniowych i wieczornych wydań informacji.

Okazuje się jednak, że zanim Annie Grochowskiej zamarzyła się kariera w telewizji, lublinianka próbowała swoich sił w konkursach piękności. W 2008 roku wzięła udział w konkursie Miss Polski , gdzie udało jej się dojść do ścisłego finału i ostatecznie zdobyć tytuł Miss Foto.

(...) Poznałam wówczas wielu ciekawych i cudownych ludzi, ale przede wszystkim świetne dwadzieścia siedem dziewczyn-finalistek, w tym przyjaciółkę na całe życie. Każda z nas była inna, ale wiele nas łączyło. Nie miałyśmy sztucznych rzęs, przedłużanych włosów, ani silikonu tu i tam. Miałyśmy za to apetyt na cudowną przygodę, zdroworozsądkowe podejście do sprawy i sympatię do siebie nawzajem (...) - wspominała konkurs na swoim instagramowym profilu.