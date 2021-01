Jarosław Jakimowicz UDAJE, ŻE GRA na gitarze, a Magdalena Ogórek TAŃCZY w TVP Info: "You're my heart, you're my soul"

A co to się tutaj dzieje? - udawała zdziwienie Ogórek .

W tym momencie w tle rozbrzmiały dźwięki hitu Modern Talking , You're my heart, you're my soul.

Jarek nie odpowiedział, tylko pewnym ruchem chwycił gitarę, udając, że na niej gra, a Ogórek zaczęła pląsać do rytmu. W tym czasie na pasku informacyjnym podawano statystyki dotyczące liczby zakażonych osób w szpitalach i na kwarantannie.

Widzowie próbują zrozumieć, co właściwie zobaczyli i komentują sprawę na Twitterze.

"Ale dlaczego, po co?", "Kosmiczny kabaret na koszt podatników", "Co tu się zadziało?", "Patrzę i nie wierzę, że coś takiego się dzieje", "Ten program powinien się nazywać W kontrze... do rozumu" - piszą w komentarzach.