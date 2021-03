Anna i Robert Lewandowscy lądują w Polsce przed odebraniem orderu od prezydenta

xxx 4 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

medal mu się należy jak psu micha ale... prócz sportowca jest się również obywatelem, na poziomie sportowca jest wszytsko ok, na poziomie obywatela - niekoniecznie, bo co by nie kombinować politycy zawsze grzali swój wizerunek w blasku sław, nie każda sława go udzielała reżimowi i to się chwali, Lewandowski udzielił i to mu się nie chwali, order miał prawo odebrać jako sportowiec, ale miał również prawo tego nie zrobić jako obywatel, wybrał co wybrał