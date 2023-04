Anna Kalata POWRACA na salony. Kilka lat temu schudła 40 kilogramów! (ZDJĘCIA)

Anna Kalata dała się poznać prawie dwie dekady temu za sprawą działalności politycznej. W 2007 roku, podczas rządów Prawa i Sprawiedliwości z Samoobroną i Ligą Polskich Rodzin, pełniła funkcję ministra pracy i polityki społecznej. Wkrótce jednak zainteresowały się nią media showbiznesowe. A to wszystko za sprawą spektakularnej metamorfozy , jaką przeszła po podróży do Indii. Kobieta rozpoczęła wówczas specjalny program odchudzający, dzięki któremu zrzuciła niemal 40 kilogramów . W związku ze wzmożonym zainteresowaniem udało się jej nawet otrzymać zaszczytne zaproszenie do programu "Taniec z Gwiazdami".

W efekcie do dziś Anna Kalata należy do grona celebrytów, którzy raz na jakiś czas pojawiają się na branżowych eventach. W ostatnim czasie było o niej co prawda nieco ciszej, jednak we wtorek postanowiła o sobie przypomnieć. 58-latka zaszczyciła swoją obecnością wydarzenie Investors Top Choice. Na wykonanych jej zdjęciach widzimy, że tego dnia postawiła na prostą, ale schludną stylizację, na którą składały się czarne spodnie i marynarka, biała bluzka, zielona apaszka oraz wypastowane botki. W ręku dzierżyła skórzaną torbę. Sprawiała wrażenie zadowolonej, a z jej twarzy nie schodził promienny uśmiech.