Anna Lewandowska parkuje na miejscu dla niepełnosprawnych auto za MILION złotych i idzie na luksusowe zakupy (ZDJĘCIA)

Polak 4 min. temu

No cóż. Niektórym pieniądze męża uderzają do głowy. I dlatego wieczne pisanie o Lewandowskiej nie ma sensu - ani to celebrytka, ani sportowiec. A ciągle o niej się pisze. A za parkowanie na miejscu dla niepełnosprawnych, zamiast mandatu, niech w ramach kary przez miesiąc, codziennie po 8 godzin, odpracuje społecznie z osobami z różnymi niepełnosprawnościami - może wtedy zrozumie, co robi źle. Problem tylko taki, że żaden sąd jej tego nie zrobi, bo to żona Roberta. Ani to prawo, ani sprawiedliwość.