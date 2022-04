Odpicowani Anna i Robert Lewandowscy odwiedzają warszawską kawiarnię i odjeżdżają autem za PÓŁ MILIONA ZŁOTYCH (ZDJĘCIA)

tekla 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Auto za pol miliona to u niego 2 dni pracy. To tak jak zwykly czlowiek zarabia 200 zl dziennie to powinien jezdzic autem za 400 zl , jezdza za 50 tys. no i komu sie lepiej powodzi ? Mozna policzyc 50 tys. to jest 250 dniowek. A wiec lewy powinien jezdzic autem za okolo 62 miliony zl , tak wiec lewy jedzi tanim autem podlog swoich zarobkow.