Anna Lewandowska paraduje po Warszawie w czekoladowym kostiumie, wymachując torebką za 35 TYSIĘCY (FOTO)

"U Opozdów jak zwykle – wiele się dzieje. Zaczynamy od pozytywnych wieści: syn książęcej pary czuje się już lepiej. Księżna herbu Busku-Zdroju poinformowała poddanych, że wszystko zmierza w dobrym kierunku. Wyraziła również niezmierną wdzięczność za liczne życzenia powrotu do zdrowia. U syna pojawił się również ojciec, książę Antoni, który przytargał ze sobą tajemniczy upominek. Paparazzi uwiecznili na fotkach, jak taszczył coś w dużej papierowej torbie. Następnie, po wizycie w szpitalu, panicz Antek musiał wrócić do swoich reprezentacyjnych obowiązków i zapakował się do Ferrari, gnając w nim aż na Śląsk, a dokładniej do Chorzowa, gdzie swój mecz rozgrywała reprezentacja Polski. - Kochani, zróbmy im potop. Cała Polska kontra 250 szwedzkich kibiców, na nich! – dopingował, zagrzewając lud do walki. Internauci w licznych komentarzach wyrażali obawy, że bojowy nastrój Antka może nie być jedynie wynikiem przedmeczowych emocji🤭: - Przecież on chodzi non stop ujarany - pisali na forach z troską. Faktycznie, Królikowski wyglądał na bardzo pobudzonego, ale chyba każdy byłby w takim stanie, mając do dyspozycji Ferrari i bezkres pustych, polskich dróg przed oczyma. Wsparcie i obecność na trybunach Stadionu Śląskiego panicza The Rabbita okazały się nad wyraz skuteczne, bo Polska nieoczekiwanie wygrała 2:0 ze Szwedami i awansowała na mundial w Katarze! Wygląda na to, że nasi piłkarze, jak mawiał klasyk – coś nie coś potrafią!" Świetne podsumowanie na kibelku 😃