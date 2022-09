Anna Lewandowska relacjonuje pierwszy dzień w szkole Klary: "Była bardzo dzielna, więc czas NA LODY"

W związku z głośnym transferem Roberta Lewandowskiego do FC Barcelona rodzina piłkarza po latach opuściła niemieckie Monachium i przeprowadziła się do słonecznej Hiszpanii. I tak od jakiegoś czasu Anna Lewandowska układa sobie życie w Katalonii, starannie dokumentując nową rzeczywistość na Instagramie. Trenerka chętnie pokazuje fanom m.in. relacje z treningów na hiszpańskich plażach, okazjonalnie dzieli się także ujęciami z nowej willi, w której urządziła się z pomocą Architekt Porządku. Wszystko wskazuje na to, że Ania zdążyła już zaaklimatyzować się w Barcelonie - ostatnio spędziła na przykład wieczór w towarzystwie hiszpańskich WAGs.

Przeprowadzka Lewandowskich do Barcelony to bez wątpienia ogromna zmiana także dla ich córek, pięcioletniej Klary oraz dwuletniej Laury. Starsza z pociech pary, oprócz zmiany miejsca zamieszkania, musiała ostatnio zmierzyć się z jeszcze jednym poważnym wyzwaniem. Jak zdradziła Anna Lewandowska, Klara właśnie rozpoczęła bowiem naukę w nowej szkole.

Now it's time for ice cream, yes? - zapytała córkę Ann.