Anna Lewandowska relacjonuje weekend w Barcelonie: wypad na kawę, relaks na plaży i szaleństwa na desce (ZDJĘCIA)

Kaja 8 min. temu zgłoś do moderacji 5 2 Odpowiedz

Mówcie co chcecie fajne ma też bym sobie śmigała na desce. Anka korzystaj z życia ile się da. Ja jutro na 7 idę do pracy 8h przy biurku , ale co tam też doceniam co mam. Cieszmy się życiem pudelki . Dobrego tygodnia dla Was 🍀