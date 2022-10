Anna Lewandowska tłumaczy, jak godzi obowiązki zawodowe z macierzyństwem: "Pomagają nam babcie i NIANIA. Miewam wyrzuty sumienia"

wiedziałam 51 min. temu zgłoś do moderacji 237 94 Odpowiedz

my matki wiemy jak wygląda zycie z dziecmi więc jak patrzy się na zycie Ani to od razu wiemy ze są pomocnice do prania i gotowania oraz sprzatania...a yo juz jest bardzo duzo. nie musisz myslec co dzis znów zrobic na obiad, stac w kolejce po to mięso i ziemniaki i szukac jeszcze chleba, dzemu, podpasek itp kaszek i pieluszek- wszystko kupuje z listy babcia i niania. Posprzątają więc Ania nie musi szukac szmat, brac mopa i jechac z tymi podłogami, nie musi myc okien a my to wszystko robimy i wychowujemy dzieci, odrabiamy lekcje i znów gotujemy te obiady aha i znów mycie podłogi,aaa i jeszcze pranie i trzeba potem wyjąc i wyprasowac........no jednak niania i babcia to jednak odwalają całą robote a pani Ania moze sobie robic fotki czesac warkoczyki córkom.od razu sie mogła przyznac.