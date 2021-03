Zalatana Anna Lewandowska z telefonem w dłoniach załatwia sprawunki na mieście (ZDJĘCIA)

Choć na co dzień Anna Lewandowska wraz z rodziną zamieszkuje w niemieckim Monachium, chętnie wraca do Polski. Jakiś czas temu trenerka wybrała się do Warszawy. Podczas pobytu w kraju celebrytka nie pozwoliła sobie jednak na chwilę wytchnienia od codziennych obowiązków i dziarskim krokiem ruszyła w miasto, co nie umknęło rzecz jasna uwadze paparazzi.