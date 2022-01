Anna Lewandowska wspomina swój udział w dyskusji na temat ABORCJI w Polsce: "BYŁAM PRZERAŻONA"

Wtf 1 godz. temu zgłoś do moderacji 318 26 Odpowiedz

Może przestancie siać propagandę i mówić o aborcji na życzenie!!! Za kogo oni uważają kobiety cały tvpis to hipokryci doskonale wiedza co zrobili do czego zmusili kobiety nie było w Pl aborcji do 3 miesiąca a oni mówią o kobietach jak o jakichś g.. małolatami co to się po imprezce skrobia! Co za dno. A prawda jest taka ze zmusili je do noszenia ciąży z płodami bez głowy, z wadami letalnymi, z ciężkimi wadami które nieraz towarzysza ZD zmuszają do rodzenia wegetujących dzieci które całe życie będą cierpieć a im nie pomaga.