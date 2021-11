Anna Lewandowska wyznaje: "Jestem osobą wierzącą. Nie zdecydowałabym się na aborcję"

bajubaju 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Taaaa, juz widze, jak ryzykuje zycie i osierocenie 2 dzieci w imie nie wiadomo czego. Myśle, ze Lewy razem z lekarzami w de by jej wytłumaczyli, jak głupie i nonsensowene jest noszenie ciazy z wadami. Co z teg, ze ma kase? Co z tego, ze nie bylaby przykuta do lozka takiego dziecka? To po prostu nie ma sensu. Trzeba nie mieć sumeinia, zeby rodzić dziecko skazane na cierpienie. To jest chory egoizm. Nie pobrudze sobie kartoteki podpisem pod zgodą na terminacje, urodze człowieka skazanego na cierpienie i brak jakichkolwiek szans na normalne szcześliwe zycie jak rówieśnicy, ale moje rączki są czyste, moge zgrywać bohaterke. A właśnie warto mieć jaja, zeby zapobiec temu pasmu nieszczęść i zrobić aborcje. Dla dobra męza, zdrowych dzieci, swojego i społecznego. Sama bym tego nigdy nie zrobiła sbie, męzowi, synowi, rodzinie i innym podatnikom.