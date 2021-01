Niewzruszona Anna Lewandowska REKLAMUJE KOSMETYKI, podczas gdy celebrytki wspierają Strajk Kobiet

Aga 14 min. temu zgłoś do moderacji 32 1 Odpowiedz

Kiedy Ani wygodnie to wykorzystuje chętnie takie hasła jak siła kobiet, girl power itp. Wtedy łatwiej sprzedać produkt i namówić na trening z aplikacją. Kiedy jednak kobiety z całego kraju wychodzą w środku zimy na ulice, by walczyć o swoje prawa, o godność, o wolność, Ania dalej reklamuje olejki brązujące. Tu nie chodzi o popieranie czy bycie przeciwko aborcji, tu chodzi o wybór i możliwość podejmowania własnych decyzji. Nikt nie oczekuje od jednej z najbogatszych Polek, której problemy związane z wprowadzeniem orzeczenia Przyłębskiej nigdy nie dotkną, bo ma wszelkie środki i możliwości, bu sobie z nimi w razie czego z łatwością poradzić (money is power), by wyszła nocą na ulice Warszawy i skandowała J... P... Nie chce wspierać Polek, TO NIE. Ale cholera, czy tego jednego dnia nie mogła sobie darować wciskania im kolejnych swoich produktów?! My ich Aniu nie potrzebujemy! My potrzebujemy praw człowieka!