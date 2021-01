Kinga Rusin bojkotuje orzeczenie TK: "PiS chce, żeby kobiety rodziły USZKODZONE PŁODY!"

do Młodych 46 min. temu zgłoś do moderacji 89 22 Odpowiedz

Mam już prawie 50 lat i problem mnie praktycznie nie dotyczy, ale ja się pytam, gdzie jesteście wy młode, wykształcone i inteligentne kobiety, dziewczyny i dlaczego pozwalacie na to, żeby starzy tetrycy siedzący w ławach poselskich decydowali o was i waszym przyszłym życiu! To do was należy Polska i to wy wraz z młodymi mężami, partnerami nie pozwólcie sobie na takie traktowanie, pokażcie tym starym gdzie jest ich miejsce!