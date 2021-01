Anja Rubik wspiera Polki w walce z Trybunałem Konstytucyjnym: "Skazują rodziny na OGROMNE CIERPIENIE" (WIDEO)

Komasz Tarola... 29 min. temu zgłoś do moderacji 4 12 Odpowiedz

Uprzywilejowanie kobiet: 1. Wiek emerytalny faceci 65, kobiety 60. 2. Dni otwarte np. basen tylko dla kobiet. 3. Stypendia tylko dla kobiet. 4. Szkolenia tylko dla kobiet. 5. Dotacje tylko dla kobiet. 6. Faworyzowanie kobiet w przypadku rozwodu. 7. Opieka nad dziećmi niemal w każdym przypadku przypada kobietom, nawet jeśli są przemocowe i nie potrafią utrzymać dziecka. 8. Warunki w więzieniach znacznie lepsze w damskich. 9. Mniejsze wyroki (zazwyczaj) za to samo przestępstwo. 10. Większa tolerancja na przemoc ze strony kobiet. 11. Temat tabu… kobieca pedofilia. 12. Kodeks pracy np. kobieta może dźwigać mniej, ale zarabia tak samo. 13 Urlop macierzyński, urlop tacierzyński to zaledwie fragment macierzyńskiego. 14. Fałszywe oskarżenia wobec mężczyzn np. gwałt, przemoc. 15. Molestowanie/seksistowskie uwagi, kobiecie ujdzie na sucho, mężczyzna będzie zwyrodnialcem. 16. Podejście do człowieka: facet nieudacznik, kobieta biedna, potrzebuje 17. Leczenie raka jajnika a leczenie raka prostaty 18. Liczba domów samotnych matek a liczba domów samotnego ojca. 19. Tzw. przywileje społeczne (przepuszczanie w drzwiach, ustępowanie miejsca, płacenie za obiad, ratowanie w pierwszej kolejności etc.) 20. Parytety na listach wyborczych. 21. Silne naciski na zatrudnianie większej liczby kobiet w prestiżowych zawodach. Np. w radach nadzorczych spółek (i są naciski na wprowadzenie takiego prawa w całej Europie). Nie stwierdzono ruchów naciskających na parytety w górnictwie, utylizacji śmieci etc. 22. Liczba samobójstw mężczyzn i kobiet. Wg danych WHO z 2016 stosunek to to 7:1. 23. Pomoc psychiczna i ogólne zrozumienie dla problemów/depresji. Nad kobietami się rozczulają, facet niech się huśta. Niedostosowana do męskiej psychiki, edukacja, jak z leczeniem psychiatrycznym 24. Wymagania randkowe kobiet vs wymagania randkowe mężczyzn. Hipergamia 25. Niemal całkowite zlewanie przez sądy tematu rozwodowej gry dzieckiem oraz utrudniania kontaktów z nim. Nawet jeśli jakimś cudem kobieta dostanie karę – to bardzo niską. 26. Totalna feminizacja sądów rodzinnych. Są wydziały, gdzie na 30+ sędziów nie ma ani jednego mężczyzny.