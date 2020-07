Anna Maria Sieklucka grozi kolejną częścią ekranizacji "365 Dni": "Będę pewniejsza, bo wiem, Z CZYM TO SIĘ JE"

Nic niestety nie mogę zdradzić, bo sytuacja nadal nie jest określona. Druga część na pewno powstanie , ale nie możemy zdradzić, kiedy to będzie i w jakich okolicznościach - zapewnia aktorka w rozmowie z serwisem JastrząbPost. Na pewno jeżeli już wejdziemy na plan, to wszyscy zostaną poinformowani, że to się dzieje .

Anna-Maria Sieklucka: "Z Michelem połączyła nas przyjaźń"

Jestem już zaznajomiona z tematem i ze wszystkimi ludźmi, których miałam przyjemność poznać. Już się znamy troszeczkę lepiej, wiemy o sobie więcej i myślę, że wszyscy będziemy inaczej podchodzić do całości produkcji i tego, jak to się będzie rozgrywać. Ja też na pewno będę pewniejsza ze wszystkim, bo wiem, z czym to się je. Wiem, jak prowadziłam postać. Będę miała możliwość, aby wprowadzić więcej swoich pomysłów. Oczywiście współpraca polega na dialogu i jak najbardziej będę o ten dialog walczyć, aby towarzyszyła nam super atmosfera, taka jak ostatnio - uspokaja Anna Maria Sieklucka. Ja już wiem, z czym to się je, więc będzie mi na pewno łatwiej już wiedząc, jak ten plan filmowy przebiega. Wiem, że nie ma tej chronologii w kręceniu scen, co bywa niekiedy trudne, bo to wszystko zależy od lokacji, które w danym terminie są udostępnione. Będę miała na pewno mniejszy stres i podejdę do tego z większym luzem.