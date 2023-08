Anna Markowska komentuje rzekomy "ROMANS" z Fabijańskim, używając kulinarnej metafory: "Plotki są JAK POPCORN..."

Anna Markowska odnosi się do plotek na swój temat

Dokładnie. Je*** biedę. Baw się; Zostań taka, jaka jesteś, między innymi dlatego, że to innym przeszkadza; Nie przejmuj się plotkami, one tylko pokazują, że jesteś ciekawą osobą; Pierwsza zasada: pie***l to, co mówią inni - dopingują ją w komentarzach fani.