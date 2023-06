Kuba Wojewódzki rozbawia młodszą o 29 lat Annę Markowską na randce w restauracji. Uroczo? (ZDJĘCIA)

Mimo to ani Anna Markowska , ani Kuba Wojewódzki nie są w kontekście swojej relacji zbyt wylewni i raczej unikają omawiania publicznie tego, co ich łączy.

To, że wciąż są razem, potwierdzają jednak pojawiające się raz na jakiś czas zdjęcia paparazzi. Najczęściej zakochani fotografowani są przy okazji wspólnych wyjść do restauracji. Tak było i w ostatnią środę. 59-latek i jego o 29 lat młodsza partnerka zostali "przyłapani", gdy wieczorową porą spędzali razem czas w jednej ze stołecznych knajpek. Para skonsumowała wspólnie kolację, w przerwach żywo dyskutując. Wojewódzkiemu udało się nawet kilkukrotnie doprowadzić ukochaną do gromkiego śmiechu. Gdy showman raczył Markowską opowieściami, ta popijała bliżej nieokreślony napój i popalała elektryczny papieros. Po pewnym czasie opuścili lokal i udali się do taksówki.