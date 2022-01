Anna Nowak-Ibisz w ogniu krytyki za sesję z rozgwiazdami! "MĘCZENIE ZWIERZĄT dla kilku fotek. One UMIERAJĄ!"

Polscy celebryci na ogół dość chętnie relacjonują wakacyjne wypady w mediach społecznościowych, nierzadko wzbudzając przy tym sporo emocji wśród obserwatorów. Internauci nie boją się bowiem wypominać przedstawicielom show biznesu lekkomyślnych zachowań podczas urlopów - zwłaszcza jeśli mają one związek z miejscową florą lub fauną. Świetnym przykładem jest tu ogrom krytyki, z jakim musiały zmierzyć się celebrytki, które wypoczywając na Zanzibarze, decydowały się na pamiątkowe zdjęcia z rozgwiazdami. Za taki wybryk oberwało się m.in. Klaudii El Dursi czy Julii Wieniawie.

Teraz gniew internautów spadł na wypoczywającą obecnie na Zanzibarze Annę Nowak-Ibisz. W piątek celebrytka pochwaliła się na Instagramie i Facebooku serią zdjęć z rajskich wakacji. Wyraźnie podekscytowana 55-latka zdradziła, że wybrała się w rejs specjalnie po to, by na własne oczy zobaczyć rozgwiazdy. Nowak-Ibisz nie ukrywała, że morskie stworzenia od dziecka ją fascynowały. Podczas wyprawy celebrytka miała okazję dotknąć rozgwiazdy, co ponoć było jej wielkim marzeniem.