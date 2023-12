Anna Popek ma mieszkanie w warszawskiej kamienicy. Tak je urządziła (ZDJĘCIA)

Kaja 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Za takie wypłaty co dostawali to nie ma się co dziwić że bronią swojego koryta tak strasznie.Tacy byli ważni i smiali i buntowali naród i rodziny,myśleli że są nietykalni z kaczorem a tu proszę.Wywalic wszystkich PiS owców.