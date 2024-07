Anna Powierza zaszalała z fryzurą! Czesia z "Klanu" sprawiła sobie... DREDY. Pasują jej? (ZDJĘCIA)

Mijając Łazienki, aktorka zrobiła sobie krótki przystanek i usiadła po turecku na murku, by dokończyć pogawędkę. Z jej twarzy nie schodził szeroki uśmiech. Gdy dokończyła wreszcie rozmowę telefoniczną, Ania poczłapała na przystanek, po czym wsiadła do autobusu i odjechała. Trzeba przyznać, że nowe uczesanie sprawiło, iż celebrytka jest zupełnie nie do poznania.