Anna Skura pokazała się po rekonstrukcji piersi. Fani są zaniepokojeni. "Czemu brzuch taki SPUCHNIĘTY?" (FOTO)

W 2021 roku Anna Skura przeszła "poważną operację". Początkowo nie chciała zdradzać, o co chodzi, informując tylko, że "nie będzie wyglądać tak samo", jednak po czasie wyznała, że zmuszona była usunąć z piersi modelujący żel , który zaaplikowano jej w trakcie aquafillingu.

Anna Skura pokazała się po operacji piersi. Tak odpoczywa

Influencerka aktualnie dochodzi do siebie, czego również nie zapomina skrzętnie relacjonować na Instagramie. W niedzielę wrzuciła kilka publikacji ukazujących, jak wypoczywa, leżąc przykryta kocem na kanapie.

Ja i moje implanty, które zrobiłam, bo siebie nie akceptuję, odpoczywamy. Miłej niedzielki i smacznej kawusi. Z miłością, Skurka - napisała ironicznie, nawiązując zapewne do krytykujących ją internautów i dodała, że w niełatwych chwilach może liczyć na Łukasza Jakóbiaka:

PS. Specjalne podziękowania za wygodną kanapę mojemu przyjacielowi @lukasz_jakobiak. Zrobiliśmy sobie film "Holiday", ja do niego, on do mnie.