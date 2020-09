Antek Królikowski lojalnie ostrzega fanki przed ZAZDROSNĄ Joanną Opozdą: "Radzę nikomu do mnie nie pisać"

Joanna Opozda i Antek Królikowski to dziś "power couple" numer jeden z polskim showbiznesie. "Królik" ze swą urodziwą partnerką wzbudzają chyba nawet więcej emocji niż Małgonia i Radzio Majdanowie , dotychczasowi liderzy rankingu na najbardziej gorącą parę.

Antek Królikowski o lansowaniu kryminalistów na celebrytów: "Mają odwagę, że by podzielić się ze światem swoją historią:

Przy okazji premiery nowego filmu, w którym Królikowski zagrał jedną z głównych ról, dziennikarze dopytywali go nie tylko o film, ale i o życie uczuciowe. W rozmowie z Pudelkiem aktor ustosunkował się na przykład do niesławnego konfliktu na linii Opozda - Wieniawa sprzed kilkunastu dni. Chłopak Joasi oficjalnie stanął po stronie swej obecnej dziewczyny zaznaczając, że "zawsze będzie to robić".