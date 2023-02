Antek Królikowski na pierwszych zdjęciach paparazzi po głośnej aferze. Relaksował się na spacerze z psem Izabeli... (ZDJĘCIA)

Sobotni wieczór z całą pewnością nie był udany dla Antka Królikowskiego, który po raz kolejny stał się bohaterem ogólnopolskiej afery. Aktor został zatrzymany przez patrol drogowy w samochodzie, ponieważ "istniały uzasadnione powody, żeby uznać, że może to być osoba w stanie nietrzeźwości". Królikowski został zbadany alkomatem, który wykazał, że jest trzeźwy. Policjanci przeprowadzili również test na obecność narkotyków, a ten okazał się pozytywny. 34-latek wydał oświadczenie, by przedstawić swoją wersję wydarzeń. Antoni zapewnił, że nie zażywa narkotyków, a pozytywny wynik narkotestu to efekt stosowania medycznej marihuany.