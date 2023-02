Policja zatrzymała Antoniemu Królikowskiemu PRAWO JAZDY!

Monka 19 min. temu zgłoś do moderacji 22 19 Odpowiedz

Nie będę pisała że szkoda mi Antoniego bo jest to oczywiste, jako portal plotkarski powinniście być całkowicie bezstronni a widzę i czytam jak od kilku miesięcy szczujecie /obieracie negatywną narrację względem Królikowskiego, jesteście jednostronni, czytać nie idzie tych waszych manipulacyjnych artykulików prowadzonych przeciw Antkowi. Każdy ma prawo do zmiany swojego życia. Mało jest w Polsce rozwodów i zdrad?????, mało to facetów odchodzi od rodziny???,mało to kobiet ustawia się alimentami atakując faceta gdy postanowi odejść?????.Antek to nie jest wybryk natury, takich historii jest pełno tylko nikt o tym nie pisze. Zrobił tak bo jest wolnym człowiekiem, skoro postanowił odejść to odszedł, jego sprawa.