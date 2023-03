Antek Królikowski opublikował zeznania. Zapłacił Joannie Opoździe 45 TYSIĘCY ZŁOTYCH! ZA CO?

Tak 1 godz. temu zgłoś do moderacji 677 23 Odpowiedz

Nie róbcie z tego afery. Wiele kobiet nie godzi się w związku na to, by partner palił czy przyjmował jakiekolwiek otepiacze. I to normalne. Też stawiana "warunki". 🤷 Taka jest prawda. A wiem to, bo żyłam 5 lat z osobą, która mimo tego, że deklarowała, że "marihuana nie uzależnia" , gdy tylko jej nie paliła to była innym człowiekiem, agresywnym, nerwowym. Mogłabym wymieniać i wymieniać ... ;) Dlatego jest to już od 7 lat mój ex. Proste. :)