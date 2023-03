Antek Królikowski został przesłuchany na komendzie! Już usłyszał zarzut

Wiedzma 12 min. temu zgłoś do moderacji 20 3 Odpowiedz

Idiotyczne komentarze robiące z Aśki donosicielke to produkcja Izy i jej znajomych. Kto wie czy to nie ona i Krolik wymyślili żeby Aśke pogrążyć w oczach ludzi. Liczyli na to, że marycha Antosia nie będzie problemem, a tu zonk. A najprawdopodobniej Iza stoi za tym doniesieniem, ona chce zrobić z Asi wredotę. Przeliczyła się bo większość uważa że jeśli Asia to zrobiła to uratowała czyjeś życie. Nic nie zmieni przeszlosci i faktu, że to Iza rozbiła rodzinę i to w tak ważnej chwili. Karma wróciła, Iza pracę straciła, Antek też propozycji nie ma. Mamusia obiadki im wozi, a niedługo będzie musiała wziąść ich pod swój dach. Dwoje nierobów z paskudnymi charakterami.