Ariana Grande przed laty kochała BOTOKS i WYPEŁNIACZE. Bardzo się zmieniła? (ZDJĘCIA)

Ciężko ocenić jak wygląda i jak się zmieniała, bo na zdjęciach jest w pełnym makijażu, a jak wiemy makijaż też potrafi bardzo zmienić twarz. Co do jej wyznania, to przykre, że kobiety w tak młodym wieku decydują się na takie zabiegi. Jeszcze gdy robi to medialna osoba od razu można się spodziewać, że rzesza jej fanów pójdzie w jej ślady.