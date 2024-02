Artur Boruc niestrudzenie poszukuje wymarzonej pary okularów. Nie uwierzycie, ILE KOSZTOWAŁA jego MARYNARKA (ZDJĘCIA)

Wszyscy dobrze zaznajomieni jesteśmy z ostentacyjnym luksusem, z którym tak bardzo lubią obnosić się polscy celebryci na dorobku. Szczególnie w ostatnich latach na popularności zyskała koncepcja "quiet luxury" zakładająca, że to nie logo, a jakość wykorzystanych materiałów i precyzyjność kroju świadczą o prawdziwym luksusie. Na przekór obu tym nurtom zdają się przeć niektóre marki z najwyższej półki, które celowo projektują swoje produkty z zamysłem, aby imitowały one swoje znacznie tańsze odpowiedniki. Złośliwi powiedzieliby, że oto bogacze przebierają się dla "estetyki" w ludzi, którzy w swoim życiu mieli znacznie mniej szczęścia. Mamy tu do czynienia z koncepcją totalnie już oderwaną, z którą jednak osoby faktycznie zamożne wcale nie tak rzadko flirtują. Za przykład posłuży nam dzisiaj Artur Boruc .

Gwiazdor polskiej piłki pojawił się niedawno w samym centrum Warszawy, gdzie zaparkował SUV-em z logo Mercedesa za gruby milion nieopodal salonu optycznego. Choć same sceny Boruca dobierającego wymarzone oprawki są niewątpliwie ciekawe, to i tak uważamy, że na szczególną uwagę zasługuje tutaj marynarka. Przyjrzyjcie się przetartym klapom, rozprutym rękawom, kompletnie wyblakłym kolorom. Niemal identyczną marynarkę znaleźlibyśmy w pierwszym lepszym second-handzie, przy czym z pewnością byłaby ona w lepszym stanie. Aby doprowadzić ją do stanu widocznego na Arturze, trzeba by się nad nią odrobinę napracować z pomocą papieru ściernego.