Bajkowe postaci, które wyglądają jak Monika Olejnik! (ZDJĘCIA)

Podbijcie 52 min. temu zgłoś do moderacji 25 9 Odpowiedz

Słuchajcie jaki hit, facet zaczął się ze mną spotykać, obiecywanki, wspólny dom, wyznania miłości..dziś dzwoni jego była. On próbuje stłumić uśmiech..a może nie próbował i tekst, że nie wie czego ona chce. A ta nagle jakiś sms wyciągnięty z kontekstu. Telefon mi dał, myślał że nie poszperam. Sms poprzednie usunięte, w połączeniach z tego tygodnia, wykonanych z jej strony uzbiera się kilka minut rozmowy..jedynie tekst „to nie moja wina, że ona nadal jest we mnie zakochana. Ja nie mam sobie nic do zarzucienia.” No trzymajcie mnie 🤡🤡🤡🤡🤡 I mocne, bo usłyszałam, że zablokował ją na fb dlatego dzwoni na telefon i mogę to sprawdzić..cóż za pewność siebie. Tam jej nie zablokował. Uważajcie na siebie, swoje uczucia girls.