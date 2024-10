Barbara Kurdej-Szatan łamie przepisy drogowe

Jedną z osób o dość "frywolnym" podejściu do tej kwestii jest Barbara Kurdej-Szatan, co zdążyła już niejednokrotnie udowodnić. Gwiazda Dwójki znowu dała się przyłapać na gorącym uczynku, gdy woziła się ostatnio po stolicy swoim czerwonym Jaguarem F-Pace wartym ok. 400 tysięcy złotych. Tym razem paparazzi udokumentowali na zdjęciach moment, gdy na pasie do skrętu w prawo, aktorka pojechała prosto, przejeżdżając przez obszar wyłączony z ruchu drogowego. Przypomnijmy, że za takie postępowanie na drodze grozi mandat.