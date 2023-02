Bartosz Żukowski oddaje się PALENIU PAPIEROSA i spaceruje z paczką wypełnioną słodkościami (ZDJĘCIA)

Gość 21 min. temu zgłoś do moderacji 13 2 Odpowiedz

On od lat angażuje się w pomoc zwierzętom, można by to docenić a nie wytykać, że chce się promować na pomocy psom!!! A to że idzie z pączkami w tłusty czwartek to chyba normalne. Pali bo lubi, wiele osób pali. Tekst jest tak napisany i takie zdjęcia dołączone by skrytykować faceta, to jest nakręcanie hejtu. Facet jest po pracy i ma prawo do zakupów bez informacji o tym na pudelku.