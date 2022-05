Beata Kozidrak WYCHODZI Z SĄDU. Mecenas gwiazdy komentuje wyrok (ZDJĘCIA)

Podczas środowej wizyty w Sądzie Rejonowym w Warszawie gwiazda, która tego dnia obchodziła 62. urodziny, ze smutkiem mówiła, że żałuje tego, co się stało i przepraszała, iż zawiodła fanów.

Trzeba powiedzieć, że sąd uwzględnił co do zasady nasze stanowisko w sprawie. Różnimy się tylko w wielkości kwot, ale sąd przyjął, że mamy rację w zakresie dotyczącym rodzaju kary i mniej więcej po części nasze stanowisko - mówił w rozmowie z Pudelkiem w imieniu artystki zadowolony Żbikowski, zdradzając co zamierzają: