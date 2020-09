Beata Tadla cieszy się z NEGATYWNEGO wyniku testu na koronawirusa. Kołakowska: "WSTYD to publikować."

Tomasz 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Przestańcie w końcu ja ośmieszać. Na nazwisko nikt nie ma wpływu. To co robicie to największe prostactwo, a podobno jesteście za stop hejt? Pani Viola to jedna z niewielu osób, która od początku walczyła z ciemnogrodem, który wierzył i nadal wierzy w ŚREMIE. Tak w sremie a nie pandemie. I pisze to jako lekarz z oddziału w Częstochowie. Oddziały są puste, pijemy kawę, testy to jakieś jaja wiec zamieszczanie głupot Pani Tadli nie robi na nikim wrażenia....