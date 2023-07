Bernie Ecclestone zabrał młodszą o 45 lat żonę do Hiszpanii, a Czartoryska wypoczywa w Juracie. Tak wyglądają wakacje milionerów (ZDJĘCIA)

Anna Czartoryska od dekady jest żoną Michała Niemczyckiego - biznesmena i syna miliardera Zbigniewa Niemczyckiego. Małżonkowie, którzy doczekali się razem czwórki dzieci, co roku wybierają wakacje w Juracie. W nadbałtyckim kurorcie znajduje się bowiem hotel należący do rodziców Niemczyckiego. Aktorka publikowała już kadry z Juraty w kwietniu, niedługo później spędziła tam również majówkę. Wszystko wskazuje na to, że Czartoryska po raz kolejny w tym roku wybrała się nad polskie morze. Kilka dni temu podzieliła się bowiem z fanami kilkoma zdjęciami z plaży.