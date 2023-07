Luksusowe wakacje gwiazd i hotele za MILIONY. Oni nie oszczędzają na wyjazdach: Julia Wieniawa, Klaudia Halejcio, Kurzopki... (ZDJĘCIA)

Sezon urlopowy jest obecnie w pełnym rozkwicie. Oznacza to, że każdy, kto tylko ma taką możliwość, ucieka z miasta, aby zaznać odrobiny błogiego relaksu i odetchnąć od "smutnej, szarej rzeczywistości" . W przypadku celebrytów wczasy wyglądają oczywiście inaczej niż u przeciętnego "Kowalskiego". Reprezentanci rodzimego show biznesu są skłonni wydać naprawdę ogromne pieniądze, żeby zaznać "odrobiny" luksusu i pochwalić się później w mediach społecznościowych zawartością swojego portfela.

Wybierając odpowiednią destynację, gdzie będzie im dane spędzić wakacje "na poziomie", gwiazdy najczęściej decydują się na kurorty najchętniej uczęszczane przez innych prominentów. Odpowiednie warunki zakwaterowania, posiłki godne wysublimowanych podniebień i przede wszystkim zapewnienie prywatności, to wszystko kosztuje i to wcale nie tak mało. Znani i lubiani liczą się jednak z wydatkami i nie szczędzą grosza, by sobie dogodzić.