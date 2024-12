Loni Willison chodzi w Wigilię po slumsach Los Angeles z wózkiem pełnym kwiatów

Loni Willison była kiedyś jedną z najbardziej rozpoznawalnych modelek fitness. Życie odmienione przez popularność i splendor miało także swoje mroczne strony. W 2012 roku poślubiła aktora Jeremy'ego Jacksona , co wydawało się jej wówczas spełnieniem marzeń. Niestety, nie wszystko poszło zgodnie z planem.

Problemy zaczęły się, gdy Jackson brutalnie pobił Loni, co było punktem zwrotnym jej życia. Po rozwodzie modelka zaczęła borykać się z uzależnieniem od narkotyków i alkoholu, co doprowadziło do zerwania więzi rodzinnych i ostatecznego wylądowania na ulicy.