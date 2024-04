Beztroska Viola Kołakowska parkuje auto na przystanku, po czym leci do spożywczaka (ZDJĘCIA)

WWO 1 godz. temu zgłoś do moderacji 146 1 Odpowiedz

Mieszkam niemal w tym samym miejscu, w tej samej dzielnicy (Saska Kępa), dosłownie dwie ulice obok, tak samo mam samochód, tak samo dotyczy mnie bolesny brak miejsc do parkowania ale jeszcze NIGDY nie zdarzyło mi się zostawić ot, tak auta na przystanku, na kopercie, na zakazie, na pasie zakreskowanym, na trawniku, na miejscu dla niepełnosprawnych. NIGDY. Jeżdżę dotąd aż znajdę legalne miejsce do zaparkowania by nikomu życia sobą nie utrudniać. NAJWYŻEJ będę musiała się przespacerować te 200-300 metrów, doprawdy STRASZNE. Ona jak widać waliz ze sobą nie ma by musiała mieć auto pod ręką. Takie zachowanie to czyste buractwo, wszyscy tu parkują "na chwilkę" czym utrudniają przejazd czy dojazd do posesji.