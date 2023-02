Beztroski Gerard Pique spaceruje z kochanką po Barcelonie (ZDJĘCIA)

Patiiii 11 min. temu zgłoś do moderacji 14 0 Odpowiedz

No tak on ma nowe życie nowa kobietę a dwójkę dzieci wychowuje mamusia. On ma spacery wakacje i cudowne życie. Ja mam dwójkę dzieci wstaje o 6 rano, jedno dziecko do szkoły drugie do przedszkola potem jade do pracy. O 13 trzeba dziecko odebrać wtedy pół dnia już mi mija, na szybko z jęczącymi dzieckiem do sklepu do domu. Dom trzeba posprzątać jedzenie podać dzieciom. Po jedzeniu znowu sprzatanie i zmywanie nauczyć! Przyjdzie wieczór trzeba jedzenie zrobić, dzieci przyszykować do łóżka a kurde zapomniałam ze jeszcze z jednym dzieckiem trzeba lekcje odrobić gdy maluch drze się… i tak już wybija na zegarku 20! I gdzie mam czas na spacer ? Kąpiel ? Jakieś przyjemności ? Tak mija dzien za dniem. Ojciec dzieci przychodzi po pracy po 20 zmęczony a ja jestem pełna życia i wypoczęta 😄 Chyba czas partnera zostawić z dziećmi poszukać sobie młodego kochanka i zacząć żyć … dzieci ojciec może wychować - żart