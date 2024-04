"Big Brother": Tak ZMIENILI SIĘ uczestnicy pierwszej edycji kontrowersyjnego show. Co słychać u mieszkańców "Wielkiego Brata"? (ZDJĘCIA)

Piotr Lato szybko odszedł z reality show, ponieważ złamał regulamin. To jednak nie przeszkodziło uczestnikowi zaskarbić sobie sympatie widzów. Po programie Lato postanowił walczyć o swoją karierę muzyczną. Celebryta pojawił się m.in. w czwartej edycji "Idola". Można było go również zobaczyć w programie "The Voice of Poland". Choć Lato nie odwrócił żadnego fotela, to podczas castingu poznał obecną partnerkę Karolinę Charko.