Joanna Jędrzejczyk zachwyca formą na wakacjach w Tajlandii

Joanna Jędrzejczyk nie daje sobie chwili wytchnienia. Była mistrzyni UFC, która w 2022 r. zakończyła sportową karierę, nie ukrywa, że brakuje jej rywalizacji i tej adrenaliny, którą czuła, wchodząc do oktagonu. Choć obecnie nie ma napiętego grafiku, intensywnie przygotowuje się do powrotu do sportu. Jakby tego było mało, w styczniu ogłosiła, że przeprowadza się do Las Vegas.