Blake Lively rozsyła nieśmiałe uśmiechy, promując nowy film z Michele Morrone. Robi dobrą minę do złej gry?

Blake Lively znalazła się w centrum skandalu związanego z filmem "It Ends With Us". Aktorka, która w obrazie wciela się w główną bohaterkę Lily Bloom, została oskarżona o lekceważące podejście do poważnej tematyki przemocy domowej. Konflikt z reżyserem Justinem Baldonim przerodził się w medialną burzę. Lively, promując film jako lekką komedię romantyczną, spotkała się z krytyką za brak zrozumienia dla powagi sytuacji.